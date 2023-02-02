Врач-эндокринолог Екатерина Казачкова: Избавляясь от лишнего веса терять больше 1 кг в неделю нельзя

Аргументы Недели → Общество 13+

2 февраля 2023, 17:40 Источник: Радио Sputnik

В интервью радио Sputnik врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова объяснила, с какой скоростью можно избавляться от лишнего веса без вреда для здоровья.



Диетолог заявила, что терять более одного килограмма в неделю нельзя, «если за семь дней вы теряете больше одного килограмма, то это будет стресс для организма».



По ее словам, резкое снижение массы тела может спровоцировать развитие опасных для жизни заболеваний, в том числе, может привести к проблемам со свертываемостью крови, а это способствует тромбообразованию, далее могут возникнуть различные осложнения.



