Житель Владимирской области завел 27 детей, чтобы «спасти Россию»

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2 февраля 2023, 17:06 Источник: Комсомольская правда

Во Владимирской области житель города Александров Иван Сухов завел 27 детей. По его словам, у него была цель – «спасти Россию».

Официально мужчина состоит в браке с одной женщиной. Однако дети у него появились от нескольких девушек. При этом мужчина заверил, что каждая из них обеспечена всем необходимым и выполняет только домашние обязанности.

«У меня задача – хочу много детей, чтобы Россию спасти. Одноженцы этим не хотят заниматься. И мне никогда не хватало физически одной жены», – сказал Сухов.

Сообщается, что на данный момент с мужчиной живут 12 сыновей и дочерей. Воспитывает он их сам вместе со своими женщинами. Некоторые его дети достигли совершеннолетия и живут отдельно.