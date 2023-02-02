В Петербурге переименовали два десятка остановок

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2 февраля 2023, 16:17 Елена Соколова

Фото: canva.com

Об этом попросили сами горожане.

С первого по шестое февраля в Санкт-Петербурге дадут новые названия двадцати четырём остановкам общественного транспорта. Об этом сообщили в транспортном комитете Северной столицы.

Изменения коснутся остановок в Выборгском, Калининском, Кировском, Кронштадтском, Приморском, Пушкинском, Фрунзенском районах Санкт-Петербурга. Названия остановок было необходимо сменить, так как на определённых объектах города названия остановок уже не имели ничего общего с реальной местностью.

Например, с февраля этого года остановки «Пенсионный фонд» на улице Бадаева, проспекте Энгельса и «Фонд социального страхования» поменяют название на «Социальный фонд». «Дорога в совхоз «Пригородный» станет остановкой «Дом Лесника».

С шестого февраля поменяются названия остановок в поселке Тельмана.