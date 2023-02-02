Старые «схемы» на новый лад

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2 февраля 2023, 14:53

В 12 Арбитражном апелляционном суде (Саратов) 2 февраля назначено рассмотрение апелляционной жалобы на определение о введении процедуры наблюдения в отношении саратовского «Завода «Автономных источников тока» (ООО «ЗАИТ»). В жалобе, в частности, указывается на отсутствие признаков банкротства у предприятия, а также на связь генерального директора завода Егорова с одним из учредителей – компанией ООО «ТМХ-Энергетические решения».

Справка: Завод автономных источников тока (ООО «ЗАИТ») был основан в 1933 году как Саратовский завод щелочных аккумуляторов и на сегодняшний день является основным в России производителем щелочных аккумуляторов и аккумуляторных батарей для железнодорожного транспорта. Аккумуляторные батареи завода используются также для резервного питания стационарных объектов, средств связи и навигации Министерства обороны РФ. Приказом Минпромторга России предприятие было включено в сводный перечень организаций оборонно-промышленного комплекса страны. Продукция завода является конкурентноспособной, в том числе в сравнении с зарубежными аналогами систем автономного энергообеспечения.

Выполняя задачу по обеспечению бесперебойных поставок аккумуляторов и батарей в условиях пандемии и резкого роста цен на сырьё и материалы, ООО «ЗАИТ» в 2021-2022 году нарастило налоговую задолженность в размере более 260 миллионов рублей. При этом заказчиками (покупателями) значительной доли продукции завода – более 60%, являются предприятия Трансмашхолдинга, и эти закупки происходили по максимально низкой цене. В условиях повышения цен на сырье, вызванные пандемией кризисные явления в экономике и инфляцию, ООО «ЗАИТ» неоднократно обращался к своему акционеру, ООО «ТМХ – Энергетические решения», являющемся дочкой Трансмашхолдинга, с просьбой о необходимости незначительного увеличения стоимости продукции (на 5-10%), но ООО «ТМХ – Энергетические решения» обоснованную потребность предприятия в повышении отпускных цен на продукцию проигнорировало, тем самым способствуя наращиванию налоговой задолженности, формированию отрицательной рентабельности и, как следствие, формированию кредиторской задолженности.

С момента назначения по инициативе ООО «ТМХ – Энергетические решения» 9 марта 2022 года на должность генерального директора ООО «ЗАИТ» Станислава Егорова ситуация на предприятии начала развиваться в довольно парадоксальной логике. Складывается ощущение, что с сентября 2022 года генеральный директор завода Егоров умышленно делал все возможное, чтобы начать процедуру банкротства предприятия.

Так, несмотря на реальную возможность заключить с органами ФНС России мировое соглашение и получить рассрочку по оплате налоговой задолженности на три года, он дождался окончания срока моратория на банкротство и сославшись на наличие этой задолженности сам подал заявление о признании ООО «ЗАИТ» банкротом, удивив тем самым даже налоговую службу.

«Благодаря усилиям» нового генерального директора завод не получил льготное финансирование на сумму более одного миллиарда рублей от Фонда развития промышленности, предоставление которого было одобрено Фондом еще в августе прошлого года, а расчетные счета ООО «ЗАИТ» были долгое время заблокированы налоговой службой, что фактически парализовало производственную деятельность предприятия, повлекло значительные убытки и падение объемов производства в разы. При этом непонятно, знает ли руководство «Трансмашхолдинга» о ситуации на предприятии, и о «схемах» в стиле 90-х годов, которые реализует руководство Завода и ООО «ТМХ-Энергетические решения».

В итоге на сегодняшний день ситуация такова, что единственное в своем роде российское предприятие – производитель автономных систем энергообеспечения как для гражданских нужд (железные дороги, метро, троллейбусы, медицина), так и для нужд армии, флота, связи – не получило финансирование на развитие, оказалось в ситуации искусственно созданного банкротства и может полностью прекратить своё существование. Как всё это соотносится с планами государства по уменьшению зависимости российской экономики от иностранного влияния – совершенно непонятно. Ведь в условиях складывающейся экономической обстановки и проводимой санкционной политики в отношении РФ банкротство отечественного предприятия, напрямую задействованного в функционировании логистических цепочек и исполнении государственного оборонного заказа недопустимо и формирует реальные угрозы для обороноспособности Российской Федерации, а также экономической и транспортной безопасности нашей страны.

Вероятно, оценку происходящему должны дать, в том числе Генеральная Прокуратура, Следственный Комитет и ФСБ РФ, куда уже обратились сотрудники предприятия в конце января. (В распоряжении редакции имеется копия соответствующего заявления с отметкой о его регистрации).