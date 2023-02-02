Судья выписала повестки для Конашенкова, Лаврова и Небензи с требованием явиться в суд по делу «Протестного МГУ»

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2 февраля 2023, 13:56 Источник: РБК

Представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, министра иностранных Сергея Лаврова и постоянного представителя России в ООН Василия Небензи вызвали в суд по делу автора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова. Соответствующие повестки выписала судья Тимирязевского районного суда Москвы.

По словам адвоката создателя канала, юридически чиновников можно считать свидетелями, так как прокуратура строила обвинения на основе их высказываний. Суд с такой позицией согласился.

Как сообщает РБК, Тимирязевский суд организовал все условия для исполнения процессуальных обязанностей сторонами дела, но обеспечить их явку должна сторона защиты. «Непосредственно судом указанные лица не вызываются», — сказали в пресс-службе.

Дмитрий Иванов — студент МГУ и автор телеграм-канала «Протестный МГУ. Молодого человека обвиняют в распространении фейков о российской армии. Ему грозит срок до 10 лет лишения свободы.