В Минпромторге сообщили, что производство чипов для электронных загранпаспортов в России не приостанавливалось

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2 февраля 2023, 13:51

Victor Lisitsyn / globallookpress.com

Пресс-служба Минпромторга РФ сообщила, что в связи с выросшим спросом предприятие "Микрон", выпускающее электронные компоненты, проводит донастройку техпроцессов для поддержания достаточного уровня предложений. Производство чипов для электронных загранпаспортов не приостанавливалось.

В сообщении пресс-службы говорится, что «Микрон» наращивает объёмы производства электронных компонентов и отгружает новые партии. Сейчас на предприятии завершается донастройка некоторых процессов из-за сильно выросшего спроса на их продукцию. Компания работает в усиленном режиме.

Ранее на сайте госуслуг сообщили о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца.