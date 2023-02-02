Песков заявил, что не располагает информацией о планирующихся мероприятиях в честь годовщины начала спецоперации

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2 февраля 2023, 12:20 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Aleksey Nikolskyi/ZUMAPRESS.com

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил в четверг, что в Кремле пока нет информации о планируемых мероприятиях в честь годовщины начала спецоперации на Украине.

Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, планируются ли на территории РФ какие-либо мероприятия в связи с годовщиной начала специальной военной операции, подчеркнул, что в настоящий момент не располагает такими данными.

Официальный представитель Кремля также отказался назвать возможную дату оглашения российским лидером Владимиром Путиным послания Федеральному собранию.