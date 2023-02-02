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Аргументы Недели → Общество 13+

Суд над бывшим министром культуры Крыма Новосельской за полгода откладывали 11 раз

, 11:58 Источник: Аргументы недели-Крым

Суд над бывшим министром культуры Крыма Новосельской за полгода откладывали 11 раз

По различным причинам за полгода одиннадцать раз откладывали рассмотрение ее уголовного дела.

В пояснении на сайте суда говорится, что судебные заседания откладывались по причинам «неявка других участников» и «иные причины». Следующее заседание назначено на 13.02.23.

Напомним – Арина Новосельская была задержана 18 ноября 2021 года. На сегодняшний день (02.02.23) она уже 440 дней находится под арестом и содержится в следственном изоляторе в Москве. Ей инкриминируют получение взятки в размере 25 миллионов рублей.

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