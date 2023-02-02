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Аргументы Недели → Общество 13+

В прошлом году россияне потратили более 7 млрд рублей на средства для потенции, больше всего - в Петербурге

, 11:54 , Журналист

Национальная система маркировки товаров «Честный знак» отмечает, что в 2022 году в РФ продали 9.4 млн упаковок препаратов для повышения потенции на общую сумму 7.3 млрд рублей.

В среднем на 1 тысячу мужчин приходилось 168 подобных препаратов. Эксперты провели анализ на основании данных системы «Честный знак» о продажах лекарств в аптеках, а также информации Росстата о количество постоянно проживающих жителей.

Наиболее часто такие средства покупали в Санкт-Петербурге. Данные говорят о 218 упаковках на 1 тысячу взрослых мужчин. Второе место досталось Краснодарскому краю, Камчатскому краю и Московской области (210 упаковок). Москва заняла третье место (205 упаковок). Четвёртое досталось Тюменской области (200 упаковок), а пятое – Новосибирской (196 упаковок).

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