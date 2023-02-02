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Данные Росстата: численность населения России уменьшилась на полмиллиона

, 11:54 Источник: Коммерсант

Недавно Росстат опубликовал новые данные. По информации ведомства, численность населения России на 1 января 2023 года составила 146,4 млн человек. По сравнению с прошлым годом число уменьшилось практически на полмиллиона. В 2022-м количество жителей РФ насчитывало 146,9 млн.

Сотрудники уточнили: статистика учитывала итоги последней переписи населения, которая была в 2021-м. Показатели немного скорректировали для этого года: учли число родившихся и умерших, также внесли данные миграции. Так, количество родившихся в прошлом году сократилось на 6,8% — до 1,2 млн человек. А число умерших составило 1,7 млн человек.

Более того, подсчет численности населения не коснулся новых четырех регионов страны – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Однако предполагается, что если учесть жителей этих регионов, то население РФ может вырасти более чем на 2 млн человек.

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