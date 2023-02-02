Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Общество 13+

Оперативный штаб: За сутки в РФ с COVID-19 госпитализированы 1058 человек

, 11:50 Источник: АГН «Москва»

В России за истекшие сутки госпитализированы 1058 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает  информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 2 февраля на стационарное лечение от COVID-19 за последние сутки поступили 1058 человек, всего было выявлено 9287  новых случаев заражения, 40 человек скончались.

Количество госпитализаций на 2 февраля за сутки снизилось на 9,5% в сравнении с предшествующими сутками.

В Москве по состоянию на 2 февраля зарегистрированы 2925  заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Спорт

Украина, Латвия и ряд других стран намерены бойкотировать Олимпиаду-2024, если в них будут участвовать российские спортсмены

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что российские спортсмены могут снова стать участниками крупных турниров при соблюдении определенных правил. Однако такое высказывание вызвало негативную реакцию со стороны Украины и ряда других стран. По их мнению, в таком случае они станут бойкотировать Игры.

Происшествия

Происшествия

Политика