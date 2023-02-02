Оперативный штаб: За сутки в РФ с COVID-19 госпитализированы 1058 человек

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2 февраля 2023, 11:50 Источник: АГН «Москва»

В России за истекшие сутки госпитализированы 1058 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 2 февраля на стационарное лечение от COVID-19 за последние сутки поступили 1058 человек, всего было выявлено 9287 новых случаев заражения, 40 человек скончались.

Количество госпитализаций на 2 февраля за сутки снизилось на 9,5% в сравнении с предшествующими сутками.

В Москве по состоянию на 2 февраля зарегистрированы 2925 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки.



