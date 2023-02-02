Умер актер Леонард Петрашак, сыгравший главную роль в фильме «Ва-банк»

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2 февраля 2023, 11:13

Заслуженный деятель культуры Польши Леонард Петрашак скончался в возрасте 86 лет. Сообщение о смерти появилось на сайте его родного города Быдгощ.

Советскому зрителю он запомнился по роли банкира Густава Крамера в фильмах «Ва-банк» и «Ва-банк 2».

Леонард Петрашак родился 6 ноября 1936 года в городе Быдгощ в Польше.

В 1959 году состоялся его театральный дебют, а в 1960 году Леонард Петрашек окончил Государственную высшую школу кино, телевидения и театра им. Леона Шиллера в Лодзи.

Работал в различных театрах: в Драматическом театре в Познани (1960-65), варшавском классическом (Klasycznym) (1965-71), варшавском театре Комедии (1971-77), в театре "Athenaeum" (1977).

Популярность актеру принесли роли в многочисленных телевизионных картинах.