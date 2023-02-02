Прокуратура Москвы начала проверку по факту пожара в торговом павильоне на 21 км Киевского шоссе

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2 февраля 2023, 11:40 Источник: АГН «Москва»

Прокуратура города Москвы инициировала проверку по факту пожара в торговом павильоне, расположенного по адресу Киевское шоссе, 21-й километр, строение 1. Об этом сообщает информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

В ликвидации пожара было задействовано 70 человек личного состава, техника, принятыми мерами в 9:57 пожар полностью ликвидирован, информации о пострадавших нет.

О пожаре на территории торгового павильона на Киевском шоссе в ТиНАО площадью 200 м² ранее сообщало информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по г. Москве.

Сообщалось, что в 8:40 утра в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу Киевское шоссе, 21-й километр, строение 1, «по прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, происходит горение торгового павильона с мансардной частью в ряду стоящего».

Отмечалось, что на месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения, обстоятельства пожара и иная информация уточняются.



