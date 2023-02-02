РИА Новости: турецкие добровольцы будут участвовать в СВО

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2 февраля 2023, 11:06 Источник: РИА Новости

Edgar GutiÃ©rrez / globallookpress.com

Как сообщает РИА Новости, добровольцы из Турции прибыли в Запорожье для прохождения боевой подготовки и дальнейшего участия в специальной военной операции.

Один из турков рассказал, что не имея реального боевого опыта прибыл в Запорожье с друзьями, они всей компанией выступают против нацизма. Ранее доброволец с позывным «Кузон» учился в одном из университетов Москвы, познакомился с русской культурой и нашёл близких друзей.

Другой будущий боец с позывным «Лаз» добавил, что отношения с однополчанами хорошее, встретили с теплотой.