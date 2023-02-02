Сегодня - 80 лет со дня разгрома гитлеровцев в Сталинградской битве

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2 февраля 2023, 08:44 Татьяна САВКИНА

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2 февраля в России ежегодно отмечается День воинской славы — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Сражение у города на Волге стало крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны и одним из переломных моментов в ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу.

В планах вермахта на лето 1942 года входило разгромить советские войска на юге страны. Немецкое командование понимало важность захвата такого важного стратегического объекта, как Сталинград. Наступление на город должно было обеспечить контроль над нефтяными месторождениями Кавказа, а также над главной транспортной артерией страны – рекой Волгой. В планах Гитлера было взять город и тем самым нанести сокрушительный удар по всей советской промышленности.

Для выполнения этих целей немецкое командование не жалело ни сил, ни средств. На южное направление были брошены огромные силы – 270 тысяч бойцов Группы армий «B», 6-я армия под командованием Ф.Паулюса, в которую входило 13 дивизий. С воздуха поддержку немецкой армии оказывал 4-й воздушный флот, в котором было порядка 1200 самолётов.

С советской стороны противостоял Сталинградский фронт, в который входили гарнизон Сталинграда, 7 общевойсковых армий, 8-я воздушная армия и Волжская военная флотилия. Всего в сражении приняло участие порядка 1,14 млн. советских солдат.

Сражение за Сталинград принято подразделять на два периода: оборонительный (с 17 июля по 18 ноября 1942 года) и наступательный (с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года). 17 июля в связи с прорывом фашистско-немецких войск в большую излучину Дона начались оборонительные бои, продолжавшиеся 4 месяца.

200 героических дней и ночей обороны Сталинграда вошли в историю, как самые кровопролитные и жестокие.

Сдача города тогда приравнивалась не только к военному, но и к идеологическому поражению. Бои шли за каждый квартал, за каждый дом, центральный вокзал города переходил из рук в руки 13 раз. Несмотря ни на что, защитники Сталинграда смогли выстоять.

С ноября 1942-го советские войска перешли в контрнаступление. 6-я армия вермахта и другие силы союзников Германии внутри и вокруг города были окружены и частью уничтожены, частью захвачены в плен. 31 января 1943 года командующий группировкой немецких войск Ф. Паулюс сдался в плен.

Потери в этой битве были огромны. Войска нацистской Германии, Румынии, Италии и Венгрии потеряли порядка 1,5 млн. человек, 2,5 тыс. самолётов и танков, свыше 30 тысяч орудий и минометов. С советской стороны потери составили около 1,3 млн. солдат и офицеров, более 4 тыс. танков и 2,7 тыс. самолетов, 17 тысяч орудий и минометов.

Ценой этих потерь началось освобождение страны и оккупированных территорий Европы. Победа Советского Союза в Сталинградской битве послужила важным этапом к окончательному поражению фашистской Германии в 1945 году.

За мужество и героизм, проявленные в сражении, 37 соединениям и частям были присвоены почетные наименования «Сталинградские», «Донские». Более 120 советских солдат и офицеров удостоились звания Героя Советского Союза, свыше 760 тысяч участников Сталинградской битвы награждены медалью «За оборону Сталинграда». К 20-летию победы в Великой Отечественной войне город-герой Волгоград в 1965 году был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».