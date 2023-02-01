О вкусах не спорят: чем могут удивить кухни разных стран

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1 февраля 2023, 22:52 Дарья Фелипчук

Фото: Pengo/Wikipedia

Еврокомиссия (ЕК) официально одобрила в качестве пищевой добавки определенные виды насекомых. После того как Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) подтвердило их пригодность к употреблению в пищу, инициативу поддержало большинство стран ЕС. Список продуктов дополнили мучной хрущак, перелетная саранча и домашний сверчок, о чем ЕК заявила в своем Twitter-аккаунте.*

Звучит более чем абсурдно, поскольку вероятность того, что кто-то из нас обрадуется деликатесу в виде груды червей на тарелке, ничтожна мала. Однако даже насекомые в рационе человека – далеко не новшество и уж точно не самое удивительное из того, что существует в разнообразии мировой кухни. Что насчет супа из птичьих гнезд или вина из мышей?

Немногим известно, что наряду с традиционными алкогольными напитками Китая интерес для туристов представляют змеиные и мышиные вина. Однако это даже не аперитив, поскольку крепость таких «вин» может достигать 40 градусов. Среди местных жителей данные напитки не имеют особой популярности и употребляются исключительно в рамках медицинской терапии. Способ приготовления предельно прост: в рисовое или хлебное вино погружается змея или же новорожденные грызуны. Новое значение приобретает фраза «Истина – в вине».

Суп из «ласточкиных гнезд» – необычная еда на кухонных столах стран Юго-Восточной Азии. Особенность данного блюда заключается в том, что гнезда стрижей-саланганов в буквальном смысле состоят из слюны птиц. Но даже несмотря на свою неординарность, этот деликатес пользуется всеобщей любовью и является одним из самых дорогих блюд мира. Опасность при сборе гнезд саланганов и трудность их очистки, а также масса полезных свойств, которыми они обладают, объясняют отнюдь не низкую цену данного блюда.

Хаукартль дополняет список, скажем, не самых заурядных блюд. Исландский национальный деликатес представляет собой ферментированное мясо полярной акулы и является визитной карточкой страны. Частично разложившееся, а затем завяленное мясо рыбы имеет резкий запах аммиака, в связи с чем данное блюдо осмеливаются попробовать немногие. Принято считать, что такая специфическая технология приготовления является наследием кухни викингов.

Восточная кухня хотя и отличается многообразием используемых продуктов, но все же может удивить необычностью способов приготовления одного и того же блюда. Закуска из яиц может быть сделана двумя способами. Так называемый балют представляет собой вареное яйцо с уже сформировавшимся зародышем. А традиционные «столетние яйца» выдерживаются в специальной смеси без доступа к воздуху, приобретают темный цвет и специфический запах. Американский телеканал CNN внес это блюдо на первое место в список самой отвратительной еды, что едва ли не стало началом международного конфликта.

Вероятно, сложно осознать, что в некоторых странах подобные изыски вовсе не считаются дикостью. Но, действительно, как давно было сказано умными людьми: «О вкусах не спорят». Никто не берется утверждать, что послужило причиной создания столь своеобразных блюд: условия выживания, помутнение рассудка или стремление присудить своей национальной кухне наивысшую степень индивидуальности. Однако поверить сторонникам кулинарных традиций на слово или же решиться попробовать блюда на вкус – выбор исключительно Ваш.

* - запрещена в России