Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Общество 13+

Руководитель Федерации каратэ России Сергей Увицкий погиб в зоне СВО

, 22:07

Руководитель Федерации каратэ России Сергей Увицкий погиб в зоне СВО
Сергей Увицкий. ВК пресс-служба Федерации карате России

Во время участия в специальной военной операции при выполнении боевой задачи в Донбассе погиб генеральный секретарь Федерации карате России Сергей Увицкий, сообщила 1 февраля пресс-служба Федерации.

Мастеру спорта международного класса Сергею Увицкому был 41 год. Он является серебряным призером чемпионата Европы 2010 года, чемпионом и многократным призером первенств России.

Увицкий состоял в добровольческом отряде Российского союза боевых искусств (РСБИ) «Союз» и погиб при выполнении боевой задачи.

Как отметили в организации, спортсмен в числе первых принял решение отправиться в зону СВО.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram