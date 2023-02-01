Руководитель Федерации каратэ России Сергей Увицкий погиб в зоне СВО

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1 февраля 2023, 22:07

Сергей Увицкий. ВК пресс-служба Федерации карате России



Во время участия в специальной военной операции при выполнении боевой задачи в Донбассе погиб генеральный секретарь Федерации карате России Сергей Увицкий, сообщила 1 февраля пресс-служба Федерации.



Мастеру спорта международного класса Сергею Увицкому был 41 год. Он является серебряным призером чемпионата Европы 2010 года, чемпионом и многократным призером первенств России.



Увицкий состоял в добровольческом отряде Российского союза боевых искусств (РСБИ) «Союз» и погиб при выполнении боевой задачи.



Как отметили в организации, спортсмен в числе первых принял решение отправиться в зону СВО.