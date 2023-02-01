Руководитель Федерации каратэ России Сергей Увицкий погиб в зоне СВО

Во время участия в специальной военной операции при выполнении боевой задачи в Донбассе погиб генеральный секретарь Федерации карате России Сергей Увицкий, сообщила 1 февраля пресс-служба Федерации.
Мастеру спорта международного класса Сергею Увицкому был 41 год. Он является серебряным призером чемпионата Европы 2010 года, чемпионом и многократным призером первенств России.
Увицкий состоял в добровольческом отряде Российского союза боевых искусств (РСБИ) «Союз» и погиб при выполнении боевой задачи.
Как отметили в организации, спортсмен в числе первых принял решение отправиться в зону СВО.