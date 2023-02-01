Депутат ГД Журавлев об актере Жераре Депардье: Держал фигу в кармане, считая что обманул этих «глупых гостеприимных русских»​

«Хотел бы стать хорошим русским». Жерар Депардье обратился за статусом беженца к властям Франции Известный российский и французский актер Жерар Депардье поддержал антивоенную позицию и сказал как поможет Украине уничтожить Россию.
- Мне стыдно быть русским. Мне очень больно, что нас ассоциируют с орками и бандитами, фашистами и уголовниками. Я хочу остаться в памяти как актер, который любил свою страну, той страны больше нет. Эта война братоубийственная - мы с украинцами один народ. Вырученные финансы от продажи мордовской квартиры я перевел средства на помощь в ВСУ. Обращаюсь к властям Франции за поддержкой и прошу предоставить мне статус беженца от войны, - сообщил Депардье в интервью Le Figaro.
Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев - заявил: «Таких, как Жерар Депардье, ожиревших отставных актеров и спортсменов, бегущих к нам от непосильного западного налогового режима, Россия привечала десятками, одаривая гражданством и квартирами. А ведь каждый держал фигу в кармане, считая, что обманул этих «глупых гостеприимных русских». Мутил мошеннические схемы и бизнес, основанный на изрядно потрепанной популярности собственного имени. И в глубине души всегда нас ненавидел, считая дни до поры, пока сможет открыть свое истинное лицо - когда в России потеряет возможность зарабатывать на поклонниках. Сколько еще таких «друзей» отдаст полученную бесплатно российскую недвижимость в пользу ВСУ? Обругает российский режим и невыносимые бытовые условия? Хорошо, что спецоперация проредила ряды таких вот лживых сторонников России, от которых раньше мы, прекрасно понимая иудину сущность, все же стеснялись избавиться.»