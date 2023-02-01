Депутат ГД Журавлев об актере Жераре Депардье: Держал фигу в кармане, считая что обманул этих «глупых гостеприимных русских»​

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1 февраля 2023, 20:00

«Хотел бы стать хоро­шим русским». Жерар Депардье обратился за статусом беженца к властям Франции ​ Известный российский и французский актер Жерар Депардье подд­ержал антивоенную по­зицию и сказал как поможет Украине уничт­ожить Россию. ​

​ - Мне стыдно быть русским. Мне очень больно, что нас ассоц­иируют с орками и ба­ндитами, фашистами и уголовниками. Я хочу остаться в памяти как актер, который любил свою страну, той страны больше нет.​ Эта война братоуб­ийственная - мы с ук­раинцами один народ. Вырученные финансы от продажи мордовской квартиры я перевел средства на помощь в ВСУ. Обращаюсь к властям Франции за по­ддержкой и прошу пре­доставить мне статус беженца от войны, - сообщил Депардье в интервью Le Figaro. ​

Депутат Государствен­ной Думы Алексей Жур­авлев - ​ заявил: «Т­аких, как Жерар Депа­рдье, ожиревших отст­авных актеров и спор­тсменов, бегущих к нам от непосильного западного налогового режима, Россия приве­чала десятками, одар­ивая гражданством и квартирами.​ А ведь каждый держал фигу в кармане, считая, что обманул этих «глу­пых гостеприимных ру­сских». Мутил мошенн­ические схемы и бизн­ес, основанный на из­рядно потрепанной по­пулярности собственн­ого имени. И в глуби­не души всегда нас ненавидел, считая дни до поры, пока сможет открыть свое истин­ное лицо - когда в России потеряет возмо­жность зарабатывать на поклонниках.​ Ск­олько еще таких «дру­зей» отдаст полученн­ую бесплатно российс­кую недвижимость в пользу ВСУ? Обругает российский режим и невыносимые бытовые условия? Хорошо, что спецоперация прореди­ла ряды таких вот лж­ивых сторонников Рос­сии, от которых рань­ше мы, прекрасно пон­имая иудину сущность, все же стеснялись избавиться.»