В Санкт-Петербурге планируют впервые отреставрировать памятник Александру III

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

1 февраля 2023, 19:14

Фото: Фрагмент YouTube. Памятник Александру III.

С момента установки в 1909 году состояние памятника ни разу не улучшалось.

Заместитель генерального директора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Русского музея Ольга Бабина заявила о планах отреставрировать памятник императору Александру III. Это будет первая реставрация за 114 лет.

«Памятник Александру III ни разу не был в реставрации с момента его установки на Знаменской площади. После войны он лежал на боку, только в 1950-е годы его поставили – он был густо смазан солидолом, чтобы не ржавел, присыпан песком. Его только очистили, но реставрации не было», – рассказала она.

Бабина отметила, что памятник находится в плачевном состоянии и требует сложной реставрации. По ее словам, работы будут очень затратными из-за сложности конструкции. Если спонсоров реставрации не найдут, то монумент законсервируют.

Памятник Александру III создал Паоло Трубецкий в начале XX века. В мае 1909 года его установили на Знаменской площади Санкт-Петербурга, а в 1994 году новым местом расположения стала площадь перед Мраморным дворцом.