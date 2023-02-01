Экономист Гинько: Вопрос расширения налоговых льгот при покупке жилья на Дальнем Востоке необходимо тщательно проработать

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1 февраля 2023, 17:50 Источник: RT

В беседе с RT экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал инициативу увеличения налогового вычета при покупке жилья на Дальнем Востоке.



Владислав Гинько отметил, что «вся социально-экономическая политика как раз и нацелена на поддержание» всех регионов, в том числе Дальний Восток, находящийся на особом контроле президента России и правительства.

Эксперт добавил, что при рассмотрении данного предложения необходимо «тщательно подходить к этому вопросу, прорабатывая именно экономическую составляющую», «проработать источники финансирования, предсказать возможную динамику использования этих налоговых льгот».



