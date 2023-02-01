Какие российские законы вступают в силу в феврале

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1 февраля 2023, 16:44 Источник: РБК

С февраля в России вступают в силу несколько законов. Изменения коснулись различных сфер.

Так, например, найдут действовать поправки в соцвыплатах и льготах. Сообщается, что с 1 февраля проиндексируют на 11,9% около 40 соцвыплат. К ним относятся выплаты ветеранам, инвалидам, чернобыльцам, а также маткапитал. К слову, размер маткапитала на первого ребенка теперь будет составлять около 587 тысяч рублей, а на второго – 775 тысяч рублей.

Что касается выходных, то в связи с празднованием 23 февраля, россиян ждёт короткая рабочая неделя. Трудиться придется лишь три дня: с 20 по 22 февраля включительно.

Изменения коснулись и «Госуслуг». Зайти в сервис теперь можно будет с помощью биометрических данных. Чтобы воспользоваться таким методом, пользователь должен зарегистрироваться в Единой биометрической системе (ЕБС) и дать согласие.

Вступает в ГОСТ, который ограничит максимальную скорость электросамокатов. Нельзя превышать 25 километров в час. Также предполагается замедление предельной скорости в парках до 8 километров в час.

Поправки коснулись также лекарств. 28 февраля вступят в силу изменения в списке жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В перечень включили лекарства, которые применяются при лечении острого лимфобластного лейкоза, а также комбинации препаратов для терапии ВИЧ.

А с 7 февраля начнут штрафовать за несоблюдение порядка в суде по новым правилам. Если ранее суммы взыскания составляла от 500 рублей до 1 тысячи, то теперь – от 1 тысячи до трех. За повторное нарушение – от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, либо арест на 15 суток.