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Глава Минтруда Котяков: с 1 февраля повышение социальных выплат получат ряд категорий, в том числе семьи с детьми

, 15:53 Источник: РИА Новости

Глава Минтруда Котяков: с 1 февраля повышение социальных выплат получат ряд категорий, в том числе семьи с детьми
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал об увеличение социальных выплат с 1 февраля. По его словам, они коснутся около 16 млн граждан РФ. 

Пор его словам, повышение получат «граждане с инвалидностью, ветераны, чернобыльцы, Герои России, семьи с детьми». 

Ранее в официальном Телеграм-канале Минтруда вышел комментарий о единовременном пособии, которое могут получить семьи с ребенком. Указывается, что если пришел отказ в назначении данной социальной выплаты, то граждане все равно смогут получать ежемесячную выплату из материнского капитала.  

Напомним, что условиями для выплаты из маткапитала каждый месяц имеют те семьи, в которых с 1 января 2018 года родился или был усыновлен второй ребенок.

Говоря об индексации единовременного пособия на первого ребенка, Котяков отмечает, что оно увеличится до ₽22,9 тыс. 

Министр также добавил, что единовременное пособие беременной жене военнослужащего, служащего по призыву, составит ₽36,2 тыс.

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