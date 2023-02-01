Синоптики рассказали о погоде в Петербурге в феврале

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

1 февраля 2023, 15:35

Фото: Canva

Город находится в зоне температурной аномалии из-за атлантического циклона.

Последний месяц зимы принесёт жителям Санкт-Петербурга тепло и оттепель, но не исключены и морозы. Об этом сообщают местные СМИ.

Отметим, что январь выдался довольно тёплым месяцем как для зимы. Оттепель в Петербурге лишь единожды сменилась на сильные морозы. Из 31 дня в январе тепло было около 17-ти из них. Это достаточно много как для середины зимы.

Февраль не сильно будет отличаться от своего предшественника. Как отметили синоптики, практически вся европейская часть России, куда входит Петербург, останется в зоне «плюсовой» температурной аномалии.

Ученые предполагают, что такие изменения погоды зависят от атлантического циклона, который постепенно надвигается на Европу. В связи с таким прогнозом можно потихоньку прятать в шкаф теплые зимние кофты и доставать легкие джемперы.