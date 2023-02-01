Автоэксперт Канаев: Ограничение скорости электросамокатов и гироскутеров до 25 км/час оптимально, но трудноконтролируемо

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1 февраля 2023, 15:35 Источник: RT

В беседе с RT директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев прокомментировал вступление в силу ограничения скорости электросамокатов, моноколёс и гироскутеров.

В России вступил в силу новый ГОСТ, утвержденный Росстандартом с 1 февраля, ограничивающий допустимую скорость электросамокатов, моноколёс и гироскутеров до 25 км/час.

Стандарт также устанавливает правила маркировки электрических средств индивидуальной мобильности, требования безопасности и ведения сопроводительной документации.

По мнению собеседника RT, ограничение допустимой скорости электросамокатов и т.п. до 25 км/час оптимально, «это средняя скорость велосипедиста, так же как и самокатчика. Так что здесь никаких претензий нет».

При этом, по мнению Сергея Канаева, скорость электросамокатов и т.п. «будет сложно контролировать. Камеры в данном случае бесполезны, так как нет никаких номеров, а сотрудники ГИБДД не будут ходить по тротуарам, паркам».



