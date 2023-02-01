Житель Петербурга проведет 8,5 лет за решеткой за попытку убийства бывшей

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

1 февраля 2023, 15:14

Фото: Canva

Как рассказал сам мужчина, он хотел «всего лишь напугать» бывшую за то, что она его бросила.

Калининский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Сергея Бригалду к 8 годам и 6 месяцам заключения за покушение на убийство в отношении своей бывшей девушки и ее матери. Об этом передает Объединенная пресс-служба судов города.

Осенью 2021 года Ангелина сообщила Сергею, что расстается с ним. На почве ревности и обиды мужчина купил на АЗС бензин, соорудил «коктейль Молотова» и бросил зажигательную смесь в окно квартиры девушки, где она проживала с материю. В тот момент Ангелины не было дома, а ее маме удалось быстро покинуть квартиру, поэтому никто не пострадал.

Сам Сергей в содеянном признался частично. В суде он отрицал, что хотел кого-то убить, думал лишь поугрожать и припугнуть бывшую, а когда совершил преступление – понял, что может погибнуть невинный человек.

Судьи посчитали иначе. Мстительного любовника осудили более чем на 8 лет, обязав выплатить потерпевшим моральный ущерб на сумму 428 тысяч рублей.