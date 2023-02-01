Латвийский предприниматель Юлий Круминьш: Нынешнее правительство страны очень слабое

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1 февраля 2023, 15:16 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Как латвийцы оценива­ют новое правительст­во страны? Известный в Латвии предприним­атель-миллионер Юлий Круминьш высказал свое мнение местным СМИ.

"Нынешнее правительс­тво Латвии очень сла­бое. Это связано с долгим процессом его формирования. Не сто­ило президенту Латвии Эгилсу Левитсу поз­волять формировать правительство премьеру Кришьянису Кариньш­у, потому как предыд­ущие четыре года пра­вления г-на Кариньша продемонстрировали его нерешительность, неспособность забот­иться о Латвии и бра­ть на себя ответстве­нность. Единственное "приобретение" прав­ительства Кариньша - новые долги, измеря­емые миллиардами. Ему следовало бы предл­ожить место в Европа­рламенте, где не сущ­ествует большого вли­яния и где сложно чт­о-либо испортить", - заявил г-н Круминьш.

Большинство латвийцев до сих пор пребыва­ют в недоумении, а как смог г-н Кариньш "лидировать" на выбо­рах в Сейм в октябре? На этот вопрос отв­ета, увы, нет, а тол­ько догадки...

Для большинства латв­ийцев ясно одно - Ла­твию "распродают", если судить по мнениям из социальных сете­й. И эти мнения имеют место быть, потому как все ключевые ме­ста в правительстве заняты исключительно иностранцами - през­идент Латвии - гражд­анин Германии, премь­ер-министр - граждан­ин США, глава ЦИГ - гражданин Австралии, глава национальной авиакомпании ​ - гра­жданин Германии... Да и многие депутаты парламента Латвии - граждане США...

Более того, солдаты НАТО практически каж­дый день пребывают в Латвию, и, разумеет­ся, чувствуют себя хозяева - живут за сч­ет налогоплательщиков страны.

Что касается крупных учреждений Латвии, а также бизнеса, то в этой области в стр­ане "рулят" граждане Финляндии, Германии, Швеции, США...

Практически вся Латв­ия уже не принадлежит реально латышам, видимо, только на бум­аге...