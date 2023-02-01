Латвийский предприниматель Юлий Круминьш: Нынешнее правительство страны очень слабое

Как латвийцы оценивают новое правительство страны? Известный в Латвии предприниматель-миллионер Юлий Круминьш высказал свое мнение местным СМИ.
"Нынешнее правительство Латвии очень слабое. Это связано с долгим процессом его формирования. Не стоило президенту Латвии Эгилсу Левитсу позволять формировать правительство премьеру Кришьянису Кариньшу, потому как предыдущие четыре года правления г-на Кариньша продемонстрировали его нерешительность, неспособность заботиться о Латвии и брать на себя ответственность. Единственное "приобретение" правительства Кариньша - новые долги, измеряемые миллиардами. Ему следовало бы предложить место в Европарламенте, где не существует большого влияния и где сложно что-либо испортить", - заявил г-н Круминьш.
Большинство латвийцев до сих пор пребывают в недоумении, а как смог г-н Кариньш "лидировать" на выборах в Сейм в октябре? На этот вопрос ответа, увы, нет, а только догадки...
Для большинства латвийцев ясно одно - Латвию "распродают", если судить по мнениям из социальных сетей. И эти мнения имеют место быть, потому как все ключевые места в правительстве заняты исключительно иностранцами - президент Латвии - гражданин Германии, премьер-министр - гражданин США, глава ЦИГ - гражданин Австралии, глава национальной авиакомпании - гражданин Германии... Да и многие депутаты парламента Латвии - граждане США...
Более того, солдаты НАТО практически каждый день пребывают в Латвию, и, разумеется, чувствуют себя хозяева - живут за счет налогоплательщиков страны.
Что касается крупных учреждений Латвии, а также бизнеса, то в этой области в стране "рулят" граждане Финляндии, Германии, Швеции, США...
Практически вся Латвия уже не принадлежит реально латышам, видимо, только на бумаге...