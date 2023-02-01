За распространение фейков о ВС РФ для журналиста Александра Невзорова* прокурор запросил 9 лет колонии

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1 февраля 2023, 14:57 Источник: РБК

Следственный комитет обвиняет журналиста Александра Невзорова* в распространении фейков об армии России. Прокурор запросил для телеведущего девять лет лишения свободы в колонии.

Причиной послужили публикации Невзорова* в соцсетях. По версии следствия, журналист давал «ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома в городе Мариуполе». Кроме этого, все это сопровождалось недостоверными фотографиями, утверждает СК РФ.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков тогда заявил, что данные об обстреле больницы – срежиссированная провокация для аудитории Запада. Президент Украины Владимир Зеленский, наоборот, обвинил в обстреле российских военных.

Весной прошлого года Басманный суд Москвы вынес постановление о заочном аресте телеведущего Александра Невзорова*.

* внесен в реестр СМИ-иноагентов по решению Минюста