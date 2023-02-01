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Аргументы Недели → Общество 13+

В 2022 году от гражданства России отказались 40 человек

, 14:40 , Журналист

В МВД отметили, что в прошлом году от российского гражданства отказались 40 человек. Данная процедура проводится непосредственно по заявлению гражданина. Для начала необходима подача заявления в подразделение госведомства. Проживающим за границей нужно обратиться в диппредставительство.

Процедура далеко не быстрая, занимает примерно 1 год. В упрощённом формате – не более 3 месяцев. Однако заявление могут и отклонить по объективным причинам. Одной из причин могут быть невыполненные обязательства перед государством. Сюда входят налоговые задолженности и следствие по уголовному делу.

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