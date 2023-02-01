В России впервые осудили поджигателя военкомата по статье «Теракт», назначив ему 12 лет лишения свободы

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1 февраля 2023, 14:20 Источник: Коммерсант

В России впервые вынесли приговор по статье о теракте за поджог военкомата. Виновный получил 12 лет лишения свободы.

Речь идет о событии, произошедшем в ночь на 4 мая 2022 года на улице Мира в Нижневартовске. Сообщается, что Владислав Борисенко бросил в военкомат не менее семи «коктейлей Молотова», однако не все из них загорелись. Площадь пожара составила около 1 кв. м. Кроме этого, в деле участвовал и Василий Гаврилишен, который снимал это на видео.

Сообщается, что молодые люди сделали это с целью заработать. Некий Ростислав Мухин связался в Telegram с Гаврилишеным и предложил поджечь военкомат за большие деньги. Речь шла о сумме в размере от 1 млн до 3 млн рублей.

В итоге судья назначил Борисенко наказание в виде 12 лет лишения свободы, из них три года он проведет в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима. Его сообщника Василия Гаврилишена ещё судят.

Сами виновные вину признали, однако не согласились с тем, что дело переквалифицировали на теракт. Ранее против них было возбуждено дело об умышленном повреждении имущества и хулиганстве.