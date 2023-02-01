Гастроэнтеролог Наталья Марченко: Кофе может снизить риск развития онкологических заболеваний

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1 февраля 2023, 14:19 Источник: Радио Sputnik

В интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко рассказала о положительном влиянии кофе на печень и клетки организма.



Врач-гастроэнтеролог отмечает положительное влияние кофе на организм, употребление кофе может снизить риск развития онкологических заболеваний, в том числе печени.



Она пояснила, «что употребление кофе стимулирует защитные свойства организма в плане устойчивости к механизмам перерождения клеток».



Наталья Марченко считает, что можно без опасений употреблять до четырех чашек кофе в день.





