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Гастроэнтеролог Наталья Марченко: Кофе может снизить риск развития онкологических заболеваний

, 14:19 Источник: Радио Sputnik

В интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко рассказала о положительном влиянии кофе на печень и клетки организма.

Врач-гастроэнтеролог отмечает положительное влияние кофе на организм, употребление кофе может снизить риск развития онкологических заболеваний, в том числе печени.
 
Она пояснила, «что употребление кофе стимулирует защитные свойства организма в плане устойчивости к механизмам перерождения клеток».

Наталья Марченко считает, что можно без опасений употреблять до четырех чашек кофе в день.


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