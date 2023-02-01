Гражданам РФ с ВНЖ в Латвии нужно заполнить специфическую анкету

Гражданам РФ, чтобы продлить ВНЖ в Латвии нужно не только сдать экзамен по латышскому языку, но и заполнить специальную анкету, которую в народе уже окрестили, как ..."НКВД отдыхает"...
Что же за анкета?
Анкету следует заполнить на компьютере в формате CV, что для многих пожилых людей является проблемой. Заполнить можно, но это требует дополнительных затрат...
Но главное - содержание анкеты. Людей просят подать о себе дополнительную информацию - какую? Сведения не только о себе, но и о родственниках. Причем, ответы просят давать развернутые.
Нужно в анкете указать не только предыдущее место работы, но и адрес, платформу в соцсетях, описать тщательно свои служебные обязанности - в любой стране. Более того, податель анкеты или его родственник участвовал в любых выборах, то следует подробно описать и это. Кроме того, следует письменно рассказать о всех своих контактах с родственниками, коллегами... Также к анкете следует приложить справку о доходах - ее можно взять в латвийских банках, и стоит эта услуга 120 евро.
Насколько законна такая анкета? Как утверждают латвийские юристы, законна. Но добавляют: "Зачем столько информации... лишней".
Совершенно очевидно, что данная анкета придумана для того, чтобы найти повод депортировать граждан России с ВНЖ в Латвии из страны... Причина? Например, нелояльный к политике Латвии "товарищ", обладающий сомнительными связями... Да и служба государственной безопасности страны получит информацию ту, которую, возможно, не могла ранее добыть...