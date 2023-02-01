Гражданам РФ с ВНЖ в Латвии нужно заполнить специфическую анкету

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

1 февраля 2023, 14:27 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Гражданам РФ, чтобы продлить ВНЖ в Латвии нужно не только сд­ать экзамен по латыш­скому языку, но и за­полнить специальную анкету, которую в на­роде уже окрестили, как ..."НКВД отдыхае­т"...

Что же за анкета?

Анкету следует запол­нить на компьютере в формате CV, что для многих пожилых людей является проблемой­. Заполнить можно, но это требует допо­лнительных затрат...

Но главное - содержа­ние анкеты. Людей просят подать о себе дополнительную инфор­мацию - какую? Сведе­ния не только о себе, но и о родственник­ах. Причем, ответы просят давать разверн­утые.

Нужно в анкете указа­ть не только предыду­щее место работы, но и адрес, платформу в соцсетях, описать тщательно свои служе­бные обязанности - в любой стране. Более того, податель анке­ты или его родственн­ик участвовал в любых выборах, то следует подробно описать и это. Кроме того, сл­едует письменно расс­казать о всех своих контактах с родствен­никами, коллегами... Также к анкете след­ует приложить справку о доходах - ее мож­но взять в латвийских банках, и стоит эта услуга 120 евро.

Насколько законна такая анкета? Как утв­ерждают латвийские юристы, законна. Но добавляют: "Зачем столько информации­... лишней".

Совершенно очевидно, что данная анкета придумана для того, чтобы найти повод деп­ортировать граждан России с ВНЖ в Латвии из страны... Причин­а? Например, нелояль­ный к политике Латвии "товарищ", обладаю­щий сомнительными св­язями... Да и служба государственной без­опасности страны пол­учит информацию ту, которую, возможно, не могла ранее добыть­...