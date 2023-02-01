Нацблок Латвии желает удалить ментальную связь с Россией

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1 февраля 2023, 14:21 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Нацблок Латвии продолжает "работать" в отношении русского языка - министр сообщения Янис Витенбергс, который представляет данную партию в правительстве ЛР, приказал до 7 февраля удалить со всех местных веб-сайтов контент на русском языке.

Для министра сообщения Латвии важно, чтобы на интернет-сайтах не было ни слова на русском языке. Разумеется, г-н Витенбергс "прикрылся" ситуацией на Украине.

"Неприемлемо, что до сих пор ведется коммуникация на языке нации, которая нанесла невообразимый ущерб. Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать грузоперевозки с Россией. Важно разорвать ментальную связь, которая длилась десятилетиями", - заявил националист Витенбергс.

И это совершенно неважно, что грузоперевозки с Россией существуют, что РФ для отрасли транспорта всегда была одной из целевых стран экспорта, г-н Витенбергс озабочен только одним - "искоренить" русский язык!

Удивительно, но ненависть настолько велика к РФ, что правительство Латвии готово пожертвовать экономикой страны ради национализма! После введений ЕС санкций против России, более двух тысяч сотрудников, которые работали в сфере транспорта в Латвии, увы, потеряли работу. Для Латвии это огромная цифра! И до сих пор не могут трудоустроиться! Для партии Нацблока, которая получила все ключевые должности в правительстве страны, важно разорвать ментальную связь с Россией! У кого? Но главное - как же это возможно?

Я так понимаю, что речь идет о русскоязычных Латвии... А удалить - как? Принудительно делать лоботомию?

Расскажу одну историю, которая мне запала в душу и которую я вспоминаю со слезами на глазах... У моей приятельницы был муж - русский, постоянный житель Латвии... С ним случилось несчастье и он попал в больницу - было ясно, что он доживает последние минуты... Рядом с ним находилась моя приятельница-супруга... Когда врач подошел к кровати ее мужа и спросил: "Вы понимаете, где вы?" То умирающий человек ответил: "Да! Я наконец у себя дома, в России"...

Так как можно разорвать ментальную связь? Как? Психологи говорят, что связь матери и ребенка, даже после ухода одного, не прерывается! Как можно разорвать ментальную связь со своими корнями, верой, Родиной? Это невозможно! Есть незримая субстанция - душа...

Сегодня националисты Латвии не скрывают то, что они желают... И стараются сделать все, чтобы уничтожить все русское. Не получается! И это их бесит! А еще, страх... Лютый страх, что придут русские...

Выскажу свое мнение! Придут! Потому как не должен нацизм главенствовать в мире! Не должен! Во веки веков!