Блогера Анну Леонову избили в Петербурге

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1 февраля 2023, 12:56

Фото: Фрагмент из видео на видеохостинге YouTube

Мужчина набросился на девушку после того, как она сделала ему замечание.

В Санкт-Петербурге мужчина напал на блогера и продюсера Анну Леонову и избил ее. Об этом передает пресс-служба ГУ МВД России по Cанкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как сообщили в ведомстве, пострадавшую избили во дворе дома. Со следами побоев ее доставили в больницу. Сейчас она находится дома после оказания необходимой медпомощи.

Сама блогер рассказала, что конфликт завязался после того, как она сделала замечание мужчине. Он использовал двор как общественный туалет. Однако незнакомцу такое внимание к его персоне не понравилось. Он напал на девушку, ударил её по голове. Врачи диагностировали у нее ушибы, повреждение глаза, закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас полиция разыскивает обидчика.