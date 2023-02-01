В Эстонии недовольны главой Православной Церкви

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1 февраля 2023, 12:57 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Громкий скандал разразился в Эстонии - Митрополита Православной Церкви Евгения вызвали в МВД... В чем "провинился" перед правоохранительными органами глава Православной Церкви?

"Вина" Митрополита Евгения заключалась в том, что он принял участие в акции - "Вместе за мир в Эстонии". И это совершенно серьезно! Видимо, в Прибалтике понятие мир имеет иное значение...

Как удалось выяснить, Митрополит Таллиннский и Всея Эстонии Евгений призвал в рамках акции молиться за мир. МВД Эстонии сочли, что данная акция является прокремлевской и потребовали объяснений у главы Православной Церкви.

Напомним, что Православная Церковь Эстонии, где главой является Митрополит Евгений, находится под юрисдикцией Московского патриархата.

"С большим сожалением мы должны признать, что наша Церковь стала жертвой политической провокации. Мы считали, что к нам пришли ​ активные граждане, которые хотели дать посыл - призвать к молитве о мире, из самых добрых побуждений. Церковь не участвует в политике и не всегда может оценить политические последствия", - так прокомментировала Православная Церковь Эстонии данную ситуацию.