Станция метро «Обводный канал» не будет работать в Петербурге пару дней

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

1 февраля 2023, 12:38

Фото: Canva

Изменения связаны с установкой новых турникетов.

Режим работы станции метро «Обводный канал» изменится на несколько дней в феврале. Об этом сообщает пресс-служба Петербуржского метрополитена.

«В связи с оснащением линейкой универсальных турникетов изменяется режим работы наземного вестибюля станции «Обводный канал», – говорится в сообщении.

Таким образом, 3, 4, 10 и 11 февраля станция метро будет закрыта на вход с 23 часов до окончания работы метрополитена. На выход станция будет работать без ограничений.

В пресс-службе обратились к пассажирам с просьбой заранее планировать маршрут поездок, учитывая ограничения.