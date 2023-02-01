Станция метро «Обводный канал» не будет работать в Петербурге пару дней

Изменения связаны с установкой новых турникетов.
Режим работы станции метро «Обводный канал» изменится на несколько дней в феврале. Об этом сообщает пресс-служба Петербуржского метрополитена.
«В связи с оснащением линейкой универсальных турникетов изменяется режим работы наземного вестибюля станции «Обводный канал», – говорится в сообщении.
Таким образом, 3, 4, 10 и 11 февраля станция метро будет закрыта на вход с 23 часов до окончания работы метрополитена. На выход станция будет работать без ограничений.
В пресс-службе обратились к пассажирам с просьбой заранее планировать маршрут поездок, учитывая ограничения.