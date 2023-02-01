Как красная тряпка: в Красноярском крае произошёл скандал из-за британских флагов в детсаде

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1 февраля 2023, 12:14 Александр Крохмаль, Журналист Источник: МК

Фото: Unsplash.com

В Красноярском крае мать дошкольника устроила скандал из-за британских флагов в детском саду. Инцидент вырвался далеко за пределы учреждения, затронул депутатов, местное правительство и попал в крупные СМИ. Матери ребёнка флаги Великобритании показались враждебными, и она пожаловалась в вышестоящие инстанции. Детский сад при этом специализируется на изучении иностранного языка.

Всё началось ещё осенью. Тогда в учреждении провели мероприятия в рамках знакомства детей с британской культурой. Кабинеты украсили английскими флажками, а также небольшим портретом покойной королевы Елизаветы. Одна из матерей посчитала это за неуважение к родной стране и перестала водить ребёнка в сад. В кабинке для вещей дошкольника она заменила британский флажок на российский. Когда ребёнок стал отставать по программе от других детей, женщине предложили перевести его в другой детсад. После этого мать решила пожаловаться власть имущим.

На сторону патриотичной женщины встала депутат Пензина. «Если бы в 1941-1945 в садике в рамках знакомства с Германией 5 месяцев в группе висел портрет Гитлера, - отмечала депутат в блоге, - а у детей на кабинках была размещена свастика?», - написала она в своем блоге. После случившегося детсад убрал британскую символику.