Оперативный штаб: За сутки в РФ с COVID-19 госпитализированы 1169 человек

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1 февраля 2023, 12:19 Источник: АГН «Москва»

В России за истекшие сутки госпитализированы 1169 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 1 февраля на стационарное лечение от COVID-19 за последние сутки поступили 1169 человек, всего было выявлено 8504 новых случаев заражения, 41 человек скончались.

Количество госпитализаций на 1 февраля за сутки на 12,6% снизилось в сравнении с предшествующими сутками.

В Москве по состоянию на 1 февраля зарегистрированы 3160 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки.





