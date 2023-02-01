В Петербургском метро построят 89 новых объектов к 2050 году

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

1 февраля 2023, 10:25

Фото: Canva

К 2030 году планируется запустить 31 объект.

Врио главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Александр Федотов заявил, что в Санкт-Петербурге к 2050 году планируется построить 89 объектов метрополитена, а уже к 2030 году заработает 31 объект.

«Согласно генплану, планируется построить 89 объектов метро, в том числе 57 новых станций, в том числе подземно-пересадочных, а также 29 новых вестибюлей», – сказал Федотов.

Новыми вестибюлями также обзаведутся уже существующие станции метрополитена, а именно «Василеостровская», «Балтийская» и «Адмиралтейская».

Напомним, что в августе 2022 года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о планах построить почти 140 километров линий метро, а также 89 новых объектов.