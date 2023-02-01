WSJ: американская компания предложила Украине два беспилотника Reaper за один доллар и стоимостью доставки в 10 млн долларов

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1 февраля 2023, 10:10 Источник: Wall Street Journal

Беспилотник, Panoramic/ZUMAPRESS.com

Американская компания General Atomics предложила Киеву приобрести два беспилотника Reaper MQ-9 за один доллар США, однако их доставка обойдется Украине в 10 миллионов долларов. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

Как пишет издание, на прошлой неделе Линден Блу, главный исполнительный директор компании, предложил украинскому правительству приобрести за один доллар два беспилотника Reaper MQ-9, поскольку страна «готовится к ожидаемому наступлению России».

При этом, как сообщает WSJ, Украине придется отдать 10 миллионов долларов за то, чтобы технику транспортировали в страну. Кроме того, Киеву придется ежегодно тратить порядка восьми миллионов долларов на техобслуживание беспилотников.

Ранее сообщалось, что беспилотники приобретают все большее значение в ведении боевых действий.