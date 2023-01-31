В Крыму поддерживают боевую идею сибиряков

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31 января 2023, 19:50

Наградные выплаты за захваченную вражескую технику возможно введут и в других регионах России.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов решил выплачивать по три миллиона за захваченную военную технику, поставляемую Украине Западом. Осипов отметил, что забайкальцы – люди сибирские и издавна отличаются военной смекалкой и мужеством.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет (имеющий военное образование) рассказал «Аргументам недели», что идея поощрения за трофеи не нова и актуальна при любых боевых действиях. «Это скорее конечно оказывает больше моральное влияние и на войска, и на гражданское население, но стоит того – захваченная вражеская техника показывает уязвимость соперника и наше умение в военном деле, смекалку рядового состава и общий наступательный дух армии», - сказал Шеремет.