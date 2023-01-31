Загранпаспорт нового образца в Петербурге временно не оформляют

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

31 января 2023, 18:48 Елена Соколова

Фото: Canva

Документ сроком на 10 лет пока получить нельзя, но выдача паспортов на 5 лет продолжается.

Пока что в Санкт-Петербурге нельзя оформить загранпаспорт на десятилетний срок. Об этом сообщили граждане, которые подали пакет документов в конце прошлого года, пишут петербургские СМИ.

На данный момент петербуржцам доступно оформление загранпаспорта старого образца, срок действия которого ограничивается пятью годами.

Официальные комментарии по этому поводу не поступали, но в СМИ предположили, что причиной временной приостановки выдачи может быть нехватка биометрических чипов, которые изготавливаются за рубежом.

Отмечается, что эта услуга может быть снова доступной с марта этого года, но точных данных пока также не сообщалось.