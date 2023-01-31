Черную пантеру, бегавшую по Тамбову, обнаружили в Москве

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31 января 2023, 18:43 Александр Крохмаль, Журналист

Скорость бегущей пантеры достигает 80 км/ч. Фото: Unsplash.com. Изображение носит иллюстративный характер.

Житель Тамбова снял на видео внушительного представителя семейства кошачьих под названием пантера, бегавшего по двору рядом с вольером для собак. Специалисты вместе с силовиками не смогли поймать животное по горячим следам. Вскоре выяснилось, что хозяином опасного зверя является тамбовчанин, проживающий в столице.

В выходные владелец пантеры ездил к себе в родной город в микрорайон Северный. Перед выездом в Москву он решил выгулять животное на поводке. В один момент поводок выскользнул из рук, и пантера очутилась на свободе. Она забежала в открытую калитку в один из тамбовских дворов, где её и засняли на видео. Хозяину быстро удалось поймать гигантскую кошку. Сейчас она находится у него дома в Москве. Однако без проблем с законом тут не обошлось. Правоохранители уже проводят проверку на предмет законности всех обстоятельств.