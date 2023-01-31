Легендарный командир ДНР Игорь Безлер объяснил разницу между боевыми действиями на Украине в 2014 и 2022 годах

Аргументы Недели → Общество 13+

31 января 2023, 15:44

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Бывший командир народного ополчения Донбасса Игорь Безлер дал большое интервью, в котором рассказал о начале борьбы с киевским националистическим режимом в 2014 году. Тогда он руководил обороной городов Горловка, Енакиево, Макеевка, которые в свое время называли «Республика ГЕМ».

Он раскрыл ранее неизвестные подробности боев за Славянск и конфликта с Игорем Стрелковым, приказавшим Безлеру выйти из города, который впоследствии был сдан.

Отдельно Безлер оценил ход нынешней спецоперации, которую, по его мнению, нужно было начинать значительно раньше. Он также раскритиковал кадровую политику Минобороны РФ в войсках, при которой, потерпевшие неудачи генералы получают повышение, а отдельные люди с погонами и вовсе используют боевые действия для самопиара.

– Вы активный и непосредственный участник конфликта на Донбассе 2014 года. Расскажите, пожалуйста, про то, как оказались на фронте и основные вехи своего боевого пути.

– До крымских событий я проживал в Горловке, принимал участие в крымских событиях и потом на две недели раньше Стрелкова зашел в Донецкую область вместе с Александром Пархоменко, позывной «Волк».

Руководил штурмом СБУ Донецкой области в городе Донецке, в результате чего мы вывезли почти четыре машины личных дел, жесткие диски. Но так как людей было очень мало, способных вести боевые действия, перед штурмом, за 15 минут мы вышли оттуда, и после захода Стрелкова, 12-го числа [апреля 2014 года], прибыли в Славянск, но я был обвинен в трусости, в связи с тем, что оставили [здание] СБУ, и в Славянске, вместе с Пархоменко, был назначен руководителем подготовки обороны [здания] СБУ. Натягивали колючую проволоку, сетку, и только потом, через день, был возвращен к руководству своей группой в Славянске.

– Дальше как развивались события?

- Была поставлена задача: взять типографию, мы ее взяли часов в 9 утра. Была информация, что украинцы пошли на штурм. Типографию взяли в 9 утра, а потом, ближе к 15 часам, один из руководителей, подчиненный Стрелкову, позывной «Прапор», подошли к типографии, обстреляли ее. У меня там находилось четыре моих бойца, плюс... ну, Славянск, который помогали нам. Пришлось отставить автомат, поднять руки, выйти. После этого случая Стрелков собрал совещание у себя в штабе и сказал, что «два медведя в одной берлоге не уживутся», и предложил мне покинуть Славянск. В принципе, что я в ночь с 13-го на 14-е и сделал. А 14-го числа уже мы взяли УВД города Горловки. И с тех пор, с 14-го числа руководил обороной города Горловка до 1 ноября 2014-го года.

– 24 февраля 2022 года. Как вы восприняли СВО?

- Для меня это была неожиданность, но воспринял, конечно, положительно. И вообще считаю, что все это нужно было заканчивать в 2014 году, когда уже к ноябрю украинские вооруженные силы были небоеспособны, не могли оказывать сопротивление, и, я так думаю, что пойди мы дальше в 2014 году, если бы не Минские соглашения, которые были подписаны, это все можно было закончить в 2014-2015-х годах. Не было столько потерь, как сейчас, столько бы крови. Ну, и люди юго-востока тогда воспринимали Россию намного лучше, чем сейчас. И не было такого сопротивления. Ну, я так считаю.

– Вы были в зоне проведения СВО. Расскажите, как конфликт 2014-го года отличается от нынешнего конфликта?

- Очень большая разница. На данный момент украинские вооруженные силы – современные. Понятно, что с разведкой им помогают иностранные государства, в частности, США. Скажем так, это армия XXI века. Серьезный противник, умный и грамотный, способный вести боевые действия. Генералы, которые командуют сейчас с украинской стороны, это не те генералы, не те паркетные… непонятно даже, как их назвать… грамотные, умные. В общем сильный, умный, толковый противник. Абсолютно не похож на то, что было в 2014 году. Абсолютно.

Армия вооружена современным оружием, и последние поставки, которые будут... Армия очень сильная. Я считаю, что мы воюем с серьезным, грамотным, умным противником, которого нельзя недооценивать. Ну противника вообще нельзя недооценивать, но на данный момент – это очень сильный противник. И очень серьезный, к которому нужно подходить с полной серьезностью.

Считаю, что, и это мое личное мнение, уровень некоторых наших генералов, которым за 60 и более, думаю, что они должны клубнику где-нибудь на даче окучивать, а не решать вопросы с бритьем бород, журналом журналов, журналов ведением журналов и так далее. Нужно отходить от армии бумажной, где любое твое действие должно быть записано 150 раз, согласовано с вышестоящим командованием и так далее. Нужно сейчас работать так, как на данный момент научили работать украинцев. Цель, захват, передача и максимум через 15 минут должен быть нанесен огневой урон.

А не так как сейчас: находят цель, потом докладывают, потом три часа решают. К этому моменту уже пустые поля перепахиваются. Поэтому мое личное мнение, что те генералы, которые себя не показали в СВО или показали себя отрицательно, их нужно не на вышестоящие должности переводить, а убирать клубнику, окучивать на даче. Это мое личное мнение.

– А как вы оцениваете проведение СВО и ее перспективы?

- То, что операцию надо было проводить, даже не обговаривается, отношусь к ней, конечно, положительно. Но мое личное мнение, что руководство, которое сейчас со стороны Министерства обороны, – немножко не те люди, которые должны быть в руководстве специальной военной операции. Но это лично мое мнение.

– Какие положительные стороны российских сил вы можете выделить?

- Ну, во-первых, спасибо большое Советскому Союзу, который произвел то вооружение, которым сейчас воюют российские Вооруженные силы. Почти на 80% мы воюем, как говорил наш президент, «старыми калошами», которые выпускал Советский Союз. Если бы не эти калоши, я думаю, тяжело бы нам пришлось.

Отрицательные стороны я уже говорил: долгое время принятия решений. Это первое. Считаю, что нужно было не робота Федю в космос запускать, когда Рогозин был руководителем «Роскосмоса», а наращивать спутниковую группировку для того, чтобы в онлайн-режиме видеть передвижение всей техники, как это видят сейчас украинцы. А у нас была сплошная показуха. Но, слава Богу, у нас сейчас работает ВПК, мы сейчас имеем более-менее современное вооружение. Но, я думаю, что еще работать и работать над этим вопросом.

Ну и самое главное: боевое управление войск. Все должно решаться на уровне до командира батальона включительно. Я считаю, как в 2014-го году... Не ставлю себе в заслугу, как в 2014 году я узнавал о результатах проведения огневого налета только после того, как мне командиры приходили и докладывали результаты. То есть работала разведка, командир принимал решение о поражении, наносилось поражение, и мне уже докладывали по результатам работы, что получилось и какой расход боеприпасов.

То есть о некоторых вещах я уже узнавал постфактум. Не требовалось моего решения для того, чтобы провести огневой налет. Ну, вот если мы к этому придем, то будет очень хорошо. Ну, вот «вагнера» так работают. Мне нравится, что, во-первых, у них своя артиллерия есть, им не надо долгих согласований. У них разведка нашла цель, передали, отработали и уже видны результаты. Вот если мы перейдем хотя бы близко на опыт работы «вагнеров», то будет очень положительно.

– Резюмируя, что на ваш взгляд нужно для победы России в специальной военной операции?

- Я уже говорил, мое личное мнение, сугубо личное, это, ну, во-первых, изменить управление войсками, что бы решение принималось намного быстрее, второе – считаю, что генералы, которые себя «показали» в проведении СВО на начальном этапе, они должны переводиться не на вышестоящие должности, а отправляться на пенсию. Руководить должны люди, которые показали себя уважительно в СВО. Ну, и самое главное – прекратить пиариться на СВО. Я понимаю, когда там какие-то определенные решения и мысли высказывают руководители ЧВК «Вагнер», которые показали себя положительно и мы видим результаты ЧВК, ну и видим как например тот же Рогозин, который руководил космосом, воевавший в донецком кабаке, получивший ранение мягких тканей головы, начинает вступать в перепалку с тем же Гиркиным, совершившим «кутузовский маневр» из Славянска 5-го июля [2014 года], и решать кто из них там больший воин и высший специалист.

- Один разукрашенный как матрешка, в непонятном камуфляже с иностранным вооружением, второй – просидевший в блиндаже где-то и сбежавший обратно в Москву, хотя хотел быть рядовым. Вот они вступили в перепалку, для чего это все делать?

- Я понимаю, когда там проявил себя героически, а то один ранение получает, другой драпает в 2014, а потом рассказывают сказки про свои «героические подвиги».

Ну и резюмируя, могу сказать, что Россия – страна-победитель, сломали хребет фашистам в 1945 году, уверен, что и результат СВО будет положительный, он и должен быть положительным, другого пути у нас просто нет. Надо все это заканчивать, добивать всю эту фашистскую гадину в Киеве и заканчивать там, ни на какие переговоры не идти, не решать договорняки всякие, а окончательно добивать. Победа должна быть за нами, она и будет за нами!