Председатель Союза журналистов РФ Соловьев: «Информация об исключении СЖР из Международной федерации вырвана из контекста»

Аргументы Недели → Общество 13+

31 января 2023, 15:19 Антон Николаев,

Владимир Соловьев сообщил, что никаких официальных заявлений об исключении Союза журналистов РФ из Международной организации не получал. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«Информация, которая пошла по ленте Reuters, вырвана из контекста. Несколько журналистских профсоюзов Северных стран предъявили ультиматум руководству МФЖ, обвиняя их в коррупции, и среди всего прочего обвиняют в том, что не был исключен Союз журналистов РФ из Международной федерации, после того, как мы создали четыре новых отделения на новых территориях, что по уставу не может привести к исключению. Это внутренние разборки в МФЖ. Трудно сказать, как они на этот ультиматум ответят, так как северные страны готовы будут выйти из состава, если не будут выполнены их требования, среди которых одно из требований - исключение нашего союза. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но пока мы официальных заявлений не получали».

Ранее стало известно, что исполнительный комитет Международной федерации журналистов (МФЖ) инициировал формальную процедуру исключения Союза журналистов России (СЖР) из своего состава.