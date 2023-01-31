В Ростове нашли человека, потерявшегося 25 лет назад

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31 января 2023, 14:54 Александр Крохмаль, Журналист

В Ростове нашли человека, который пропал 25 лет назад. Жители одного из домов помогли дезориентированному мужчине. Они увидели его во дворе. Незнакомец был легко одет и с трудом понимал, где находится.

Он называл только одно имя – Юрий. Люди, нашедшие загадочного человека, обратились в отряд «ЛизаАлерт». Волонтёры выяснили, что найденный пропал уже очень давно.

По крупицам добровольцы узнали, что мужчина из Адыгеи. Они стали искать родню мужчины и нашли номер предположительного родственника. В результате звонка выяснилось, что номер телефона принадлежал племяннику Юрия. Он-то и рассказал, что это его дядя, и ему 61 год. 25 лет назад он пропал без вести. Практически сразу родственники выехали в Ростов. На данный момент мужчина уже находится со своими близкими.