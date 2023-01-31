Актер Андрей Соколов уточнил, сколько у него было жен

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31 января 2023, 14:49 Александр Крохмаль, Журналист

Андрей Соколов нравился многим женщинам. Фото: Global Look Press

Андрей Соколов всегда был довольно скрытным, особенно когда дело касалось вопросов личной жизни. Журналисты всё время приписывали ему бурные романы. Мария Голубкина, Патрисия Каас... Сплетни об отношениях с Мариной Влади даже заставили Соколова обратиться в суд ради защиты чести и достоинства женщины.

В целом деятелю искусства приписывали три брака. Но оказалось, что под венец он бегал всего два раза. «По поводу количества ошиблись: дважды был женат», - уточнил Соколов. 60-летний артист также отметил причину, по которой он не хочет распространяться о своей личной жизни. По его мнению, каждое слово несёт огромное значение, и одно опрометчивое высказывание может изменить мир, подобно эффекту бабочки.