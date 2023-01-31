Юрист Соловьёв: Необходимо внести уточнения в порядок признания наследника недостойным

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31 января 2023, 14:40 Источник: RT

Заслуженный юрист России Иван Соловьев направил обращение на имя председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева о необходимости внесения уточнений в порядок признания наследника недостойным. Об этом передает RT со ссылкой на копию документа.



Юрист обращает внимание на ситуацию, когда никогда не участвующий в воспитании родитель пытается вступить в наследство после гибели сына или дочери в зоне проведения СВО.

По словам Ивана Соловьёва, бывают случаи, когда такой родитель имеет еще и долги по ранее начисленным алиментным обязательствам. Но по закону он - наследник первой очереди и при отсутствии завещания имеет приоритетное право на наследство.

«В связи с изложенным прошу Вас, уважаемый Вячеслав Михайлович, дать поручение разработать предложения по уточнению судебного порядка признания наследника недостойным», — говорится в обращении.



