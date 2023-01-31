Глава СК Петербурга встретился с противниками сноса зданий на Нарвской заставе

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

31 января 2023, 14:24 Елена Соколова

Фото: Canva

Новый глава СК Северной столицы Олег Бобков пообещал провести ещё ряд встреч с теми, кто выступает против реновации.

Новый руководитель Следкома по Санкт-Петербургу Олег Бобков поговорил с жителями микрорайона Нарвской заставы. Они не хотят, чтобы дома сносили, а на их месте возводили новостройки. Бобков подчеркнул, что сейчас важно выстроить с жителями таких микрорайонов диалог и учесть их интересы.

Поводом для встречи стал планируемый снос жилых построек 30-50 годов в микрорайоне Нарвской заставы. Оказалось, что 97 домов попали под проект городской администрации. Реновация предусматривает снос ветхих жилых домов и построение новых зданий. Жители на снос не согласны и написали заявление главе Следкома России Александру Бастрыкину. На обращение отреагировали и возбудили уголовное дело.

Отмечается, что эта встреча была первой, однако Бобков планирует в таком формате систематически общаться с жителями, которые не поддерживают снос домов в своих районах.

Добавим, что жителей старых домов на Нарвской заставе планируют переселить в новые в пределах того же микрорайона. Однако если большинство владельцев квартир какого-то из домов со сносом не согласны, здание оставят на месте. Также в рамках реновации в районе Нарвской заставы построят три школы, детские площадки и несколько заведений для проведения досуга.