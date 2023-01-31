Начальник военной полиции Запорожской области: в январе удалось предотвратить 7 терактов и обнаружить 18 схронов с оружием

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31 января 2023, 14:54 Источник: РИА Новости

Автомобиль военной полиции, Zamir Usmanov/Global Look Press

За прошедший январь в Запорожской области предотвратили семь терактов. Об этом сообщает начальник региональной военной полиции с позывным «Чинар».

«Военная полиция выполняет задачи во взаимодействии с подразделениями МВД и Росгвардии», - говорит «Чинар». По его словам, совместными усилиями министерства и службы за последний месяц удалось обнаружить 18 схронов с оружием и предотвратить семь террористических актов.

Как утверждает начальник ведомства, военная полиция региона снабжена всем необходимым для осуществления своей деятельности. Он отметил, что представители службы вооружены для защиты мирных граждан.

Утром во вторник стало известно, что в Бердянске Запорожской области был обнаружен схрон с боеприпасами и флагами Украины, Польши и ЕС.