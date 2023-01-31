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Аналитик Деев: На будущей неделе цена на нефть будет в пределах $82-90 за баррель

, 14:01 Источник: RT

В беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев дал свой прогноз по цене нефти марки Brent.

Отмечается, что цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $85 за баррель, это произошло впервые с 19 января.

По словам эксперта, цены на нефть в течение последних трёх недель росли, на это в том числе влияло заявление Китая о смягчении ограничений по COVID-19 в стране.

Аналитик считает, что есть факторы и для снижения котировок, это, прежде всего, санкции ЕС на импорт нефтепродуктов из России, заседания ОПЕК+ и ФРС по ставке будут задавать тон на рынках.

Собеседник RT заключил, что сейчас «все очень неоднозначно», нет факторов для резкого роста котировок и нет факторов для их снижения, «скорее всего, что цены на нефть будут в течение ближайшей недели или двух находиться в диапазоне $82-90 за баррель».

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